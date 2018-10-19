Kilis'te 'Keçi Şenliği'

KİLİS keçisinin tanıtımı ile üreteninin teşviki için Keçi Şenliği düzenlendi.

Kilis keçileri Türkiye yerli keçi ırkları içerisinde süt verimi yönünden Halep keçilerinden sonra 2'nci sırada olması nedeniyle Kilis keçisinin üretiminin desteklenmesi için 1990 yıllardan beri projeler hazırlanıyor. Kilis Keçisinin tanıtımı ve yetiştiriciliğinin daha da attırılması için Kilis Valiliği tarafından şenlik düzenlendi. Kilis Keçi Birliği organizesinde Suriye sınırındaki Beşenli köyünde Keçi Şenliği düzenlendi.

Keçi şenliği saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra halk oyunları gösterileri yapıldı. Daha sonra keçi yetiştiricileri tarafından en iyi Kilis keçisi, en iyi oğlak, en iyi kuzu yarışması düzenlendi. Keçiler, oğlaklar ile koyunlar protokol üyelerinin önünden geçti. Daha sonra uzmanlar tarafından keçi, oğlak ve kuzular kendi kategorilerinde değerlendirilerek ilk 3’e girenlere Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu ile protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi. Kızılay tarafından 300 çobana 'Çoban seti' dağıtıldı. Etkinliğe katılanlara yemek ikram edildi.

Vali Mehmet Tekinarslan, birilerinin algı oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, “Birileri yok şu kadar buğday satarsan, cep telefonu alınıyor. Veya şu kadar et satarsan ancak bir televizyon alınıyor gibi mukayeseler yapılıyor olsada insan hayatının devamlılığı varlığı sağlıklı gıda, sağlıklı suya ulaşabilmekle mümkündür. Kilis’te, organik zeytinyağı, bal, Kilis karası üzüm olmak üzere ilimiz çok özel bir yere sahiptir. Diğer taraftan tarım ürünlerimiz, hayvancılığımız asla ikinci plana atamayız” dedi.

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