Kilis'te itfaiye araçları tanıtıldı

KİLİS Belediyesinin kullanılan itfaiye araçları ile yeni ekipmanlar tanıtılarak, tatbikat gerçekleştirildi.

Cumhuriyet alanında kurulan stantlarda Suriye’de aktif olarak görev yapan, bu süreçte iki cephanelik yangınına müdahale eden Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne yeni alınan araçlar ve malzemelerin tanıtımı yapıldı.

İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki araç gereç ve malzemeler ile arama kurtarma ekiplerinin kullandığı malzemeleri tanıttı. Daha sonra tatbikat yapılarak, bir aracın altında kalan kişi kurtarıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, itfaiyenin olmazsa olmaz haline dönüştüğünü ve kendilerinin de sürekli olarak ekipmanlarını yenileyip güçlendirdiklerini anlatarak şöyle dedi:

"Fırat Kalkanı operasyonunda, Zeytin Dalı operasyonunda her şeye müdahale eden itfaiye haline geldik. Tüm itfaiye personelini tebrik ediyorum. İtfaiyemiz bu coğrafyada bir numara haline geldi. Bütün araç ve gereçleriyle, biz bir cephanelik yangını olmasını istemiyoruz. Ama olduğu takdirde de biz oradayız. Tank yangını olduğu takdirde oradayız. Arazi yangını olduğunda oradayız. Ev yangını olduğu takdirde oradayız. Hızlı bir şekilde 112 ambulansından önce gidiyoruz. Gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Allah'a hamd olsun, burnumuz kanamadan geri geliyoruz. Vatandaşlarımız huzurlu olsunlar, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sınırımız dışındaki Suriye topraklarında göreve hazırız."

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