Kilis'te, ilk yardım eğitimi

KİLİS Belediyesi tarafından 7 Aralık Konağında vatandaşlara 'Temel İlkyardım Eğitimi' verildi.

Eğitim kapsamında genel ilkyardım bilgileri, hasta, yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı. Eğitim de katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı anlatımlarla temel sağlık teknikleri konusunda bilgilendirildi. Kilis Belediye Başkan Hasan Kara; “İlkyardım bilgisine sahip olmak hiç olmadık bir zamanda hayati önem taşıyabilir, Bu düşünceyle halkımızı ilkyardım eğitim programıyla bilinçlendirmek istiyoruz. Maalesef birçok insan ilkyardım konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Bazen bilinçsizce yapılan bir müdahale telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilir. İlkyardım yerinde ve zamanında yapılırsa hayat kurtarır. Verilen bu eğitimle, halkımız ilkyardım konusunda bilgi sahibi oluyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×