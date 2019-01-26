Kilis'te, çocukların bisiklet sevinci

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında, yarı yıl tatiline giren 500 öğrenciye bisiklet dağıtıldı. Bisikletlerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

7 Aralık stadında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bugün çocuklarımıza eğitimde yarı yıl hediyesi olarak bisiklet dağıtımına devam ediyoruz. Bugün sevinçli bir günümüz çünkü çocuklar karnelerini alıp tatile girdi. Biz de öğrencilerimizi bisikletle ödüllendiriyoruz. Öğrencilerimiz ikinci dönem derslerine daha çok çalışacak ve ailelerinde sigara içilmesini önleyecek" dedi.

Konuşmaların ardından stadyumu dolduran öğrenciler koşarak bisikletlerini alması ilginç görüntüler oluşturdu. Tribünden atlayarak stadyumdan aldıkları bisikletlerine binen öğrenciler evlerinin yolunu tuttu.

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