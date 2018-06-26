Kilis'te çocuklara bisiklet

KİLİS'te, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından ailelerine sigara bıraktırmak sözü alan çocuklara bisiklet hediye edildi.

Bisiklet dağıtımı 7 Aralık Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Bisiklet dağıtımına milletvekilleri, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile çocuklar ve aileleri katıldı. Bisiklet dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, hedeflerinin 15 bin çocuğa ulaşmak olduğunu ifade ederek, “Eğer bisiklete yazılımlarda hata olursa, küçük veya büyük bisiklet gelirse değiştirebiliriz. Bir evde bir çocuk aldığı zaman diğer çocuklar problem yapıyor. Gönül istiyorki bütün çocuklara verelim, buna imkanımız yok, ama her eve bir bisiklet verip, kardeşlerin bu bisikletleri kardeşçe kullanmasını ailelerin öğretmesi gerekiyor. Bize destek veren bizim yanımızda yer alan, bize destek vermeyen, çok değerli Kilis halkına teşekkür ediyorum. Bu seçimde Kilis’in Türkiye’nin istikrarına, güçlü cumhurbaşkanına, güçlü meclise destek verdikleri için hepsine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bisiklet dağıtımından sonra protokol üyeleri, çocuklarla stadyumda bisiklet sürdü.

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