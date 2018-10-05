Kilis'te, 100 çocuğa bisiklet

KİLİS Belediyesi tarafından ailesine sigarayı bıraktıran çocuklar için başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında 100 çocuğa daha bisiklet dağıtıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, mahalleri gezdiği sırada kendisinden bisiklet isteyen çocukları kırmayarak, Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilen bisikletleri dağıtmaya başlamasıyla başlayan yoğun talep üzerine '15 bin eve 15 bin' bisiklet kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında anne veya babasına sigarayı bıraktıran çocuklara bisiklet hediye ediliyor. 7 Aralık Stadyumu’nda 100 çocuğa bisiklet dağıtımında konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bugün burada bisiklet dağıtımı devam ediyor. Şimdiye kadar 4 bin bisiklet dağıttık, kalan 11 bin bisikleti de dağıtmaya devam ediyoruz. Genç ve sağlıklı bir nesil yetişmesi için bisiklet kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanya çocuklarımızdan isteğimiz derslerine çalışması ve ailelerine sigarayı bıraktırması "dedi.

Kara, konuşmasının ardından çocuklara bisikletlerini dağıttı.

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