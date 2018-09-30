Kilis Kızılay Şube başkanlığına Polat getirildi

KİLİS Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat, Kızılay Şube Başkanlığına getirildi.

Ali Duyar Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kongreye Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kızılay Şube Hizmetleri Müdürü Ramazan Saygılı, Adana Kızılay Şube Başkanı Suat Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çirtikoğlu ile diğer yetkililer katıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, her medeniyetin bir yeri bulunduğunu ifade ederek, “Batı medeniyetinin değeri sömürge, ABD’nin medeniyeti savaş, bizim medeniyetimizin değeri ise iyiliktir. Yardımseverlik ve fedakarlıktır. Dün ecdadımız, bırakın insanları, göç eden kuşların ihtiyacını giderecek şeyler yapmışlar. Günümüz dünyasında her ülkenin bir marka değer var. Türkiye’nin ne marka değerleri var. Bunların bir tanesi de Kızılay’dır. Dünyada bir marka değerimiz var, sömürmede, değil, mal satmada değil, iyilik yapma, güzellik yapma konusundadır. Bugün Türkiye’nin bütçesi yeterli olmamasına rağmen, uluslar arası alanda bir numaradır. Neyse insanın fedakarlığıyla, güzelliğiyle işte Kızılay gibi kurumlarıyla, nerede bir şey varsa Kızılay oradadır. Nerede bir sıkıntı, nerede problem varsa, nerede bir fedakarlık varsa Kızılay oradadır. Ülkelerin olduğu gibi şehirlerinde bir değeri vardır. Kilis’in ayrı bir değeri var. Bizde Kızılay gibiyiz. Dünyanın hiçbir yerinde nüfusundan fazla göç olupta, kavganın, görüntünün, olmadığı, tam tersi paylaşımın, kardeşliği olduğu yer neresi derseniz Kilis’tir” diye konuştu.

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