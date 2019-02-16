Kilis Kızılay'da, başkan değişmedi

KİLİS'te, belediye başkan yardımcısı olan Ahmet Polat, Türk Kızılayı şube başkanlığına yeniden getirildi.

Kızılay Şubesinin yeni dönem genel kurulunda mevcut başkan Ahmet Polat, tekrar başkanlığa seçildi.

Kendisini yeniden göreve seçen üyelere teşekkür eden Ahmet Polat, “Kızılay 150 yıldır savaşlarda, göçlerde, afet bölgelerinde, ülkemizde ve uzak coğrafyalarda yardımın, merhametin ve iyiliğin temsilcisi oldu. Böyle bir müstesna kuruma hizmet etmek onur verici bir durum. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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