Kılıçdaroğlu, Böcek'in proje tanıtım toplantısına katılacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in cumartesi günü düzenleyeceği proje tanıtım toplantısına katılacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Şubat Cumartesi günü Antalya'ya gelecek. Kılıçdaroğlu, Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Muhittin Böcek'in, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 14.00'teki proje tanıtım toplantısına katılacak. Kılıçdaroğlu'nun geleceğini duyuran Böcek, “Değerli hemşehrilerim, heyecan duyduğum bir haberi paylaşmak isterim. Üzerinde titizlikle çalıştığımız projelerimiz hazır. Cumartesi günü 7'den 77'ye hazırladığımız projeleri sayın Kılıçdaroğu'nun da katılımlarıyla açıklayacağım" dedi.

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