Kılıç Zeytincilik’e ihracat gümüş ödülü

BURSA Uludağ İhracatçılar Birliği’nin 2017 İhracat ödül töreni Bursa’da birlik merkezinde yapıldı. Gıda ihracat ödüllerinde Orhangazili firma Kılıç Zeytincilik, yılın gümüş ihracat ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde Kılıç Zeytincilik adına ödülünü Mustafa Kılıç aldı.

Orhangazi’de son yıllarda özellikle ihracat konusunda atılım gösteren Kılıç Zeytincilik, Uludağ İhracatçılar Birliği’nin 2017 İhracat Ödüllerinde gümüş ödül alarak büyük bir başarıya imza attı. Orhangazili Kılıç Zeytincilik, Suudi Arabistan, Dubai, Almanya ve son olarak da İrlanda’ya zeytin ihracatı gerçekleştirerek özellikle son yıllarda ihracatını artırmaya başladı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), aynı gün içinde hem genel kurulunu tamamladı hem de 2017 İhracatın Yıldızları Ödül Törenini gerçekleştirdi. Tek listenin bulunduğu genel kurul seçimlerinde UYMSİB Başkanlığı görevi Semih Yazgan'dan Cafer Aşkar'a geçti. Teşekkür konuşması yapan Cafer Aşkar, Türkiye'nin doğal zenginliklerinin başında verimli topraklarının geldiğini ifade ederek, “Tarımdaki tecrübemiz ve sahip olduğumuz doğal kaynaklarımız rekabet gücümüzü oluşturuyor. Yeni yönetimimiz de önceki yönetimle aynı hedefler doğrultusunda, bölgemizin ve Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatını arttırmak, tarımda ihracatçılarımızın yaşadığı sıkıntıların çözümü için çalışmak olacak” dedi.

94 FİRMAYA ÖDÜL

Genel kurul ardından gerçekleştirilen 2017 İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde ise ihracat başarı ödülü, altın ihracatçı ödülü, gümüş ihracatçı ödülü, bronz ihracatçı ödülü ve ihracat teşvik sertifika kategorilerinde toplam 94 firmaya plaketleri takdim edildi. Uludağ İhracatçılar Birliği’nin ödül töreninde gümüş ihracat ödülü alan firmalar arasında Orhangazili firma Kılıç Zeytincilik de yer aldı. Kılıç Zeytincilik adına ödülünü firma sahibi Mustafa Kılıç aldı.