Kılıç'tan, 10 Ocak mesajı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - OĞUZELİ Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ile mesaj yayımladı.

Gazetecilerin devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünün altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, basın çalışanlarının devlet ile bireyler arasında şeffaflığı sağladığını vurguladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Gazetecilik fedakarlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslek. Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerimiz, içinde bulunduğu şartların tüm ağırlığına rağmen görevlerini özveriyle yerine getirmektedirler. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeden çalışan, zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın emekçilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmektedirler. Oğuzeli'mizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü´nü kutluyor, bu vesileyle ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunan gazetecilerimize görevlerinde başarılar diliyorum."

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