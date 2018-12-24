Kileci'den, 25 Aralık kutlaması

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü mesajı yayımladı.

Kileci mesajında, sayı ve silah bakımından kat kat güçlü olan işgal kuvvetlerine karşı 11 ay boyunca büyük bir kahramanlık örneği gösteren Antep savunmasının, Kurtuluş Savaşında müstesna bir yeri olduğunu ifade ederek, “Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü büyük bir coşku ile kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Atatürk'ün, 'Ben, Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki! Onlar yalnız Antep'i değil, tüm Türkiye'yi kurtardılar' sözünü hatırlatan Kileci, yayımladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

"Gaziantepliler, her türlü yokluğa rağmen düşmana karşı gösterdikleri kahramanlık destanı ile tüm Anadolu'ya örnek oldular. Bağrından binlerce kahraman çıkaran Antep, ülkemizin kurtuluşunun temel direklerinden birisi olmuştur. Yurdun dört bir yanında çarpışan Anadolu kuvvetleri Antep savunmasından güç ve ilham almışlardır. Bizler, torunları olarak onlarla ne kadar öğünsek yeridir. Vatan onlara minnettardır. Tüm dünyanın gözünü diktiği bir coğrafyadayız. Pek çok devlet bölgemizden çeşitli çıkarlar sağlama arzusunda. Bu durum bizi Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi teyakkuz halinde bulunmaya zorluyor. Birlik ve beraberliğimizi gözeterek zor durumlardan kazasız belasız çıkmanın yollarını aramak zorundayız. Ekonomik bağımsızlığımızın korunması için var gücümüzle çalışmamız gerekmektedir. Antep’i kurtaran kahramanların torunları olarak bizler de ekonomik bağımsızlık mücadelesini aynı ruhla sürdürmeliyiz. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. kenti olarak, daha güçlü bir Türkiye için yatırım, üretim, istihdam ve ihracata devam etmeliyiz. Güzel yurdumuzun bir daha asla saldırıya uğramaması, aynı acıları yaşamaması için izlememiz gereken yol budur."

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