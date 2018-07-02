Kılavuzlar Barajı'nın yüzde 40'ı tamamlandı

MANİSA'nın Demirci ilçesindeki, yapımı süren ve 1540 dekar araziye can suyu verecek Kılavuzlar Barajı'nın yüzde 40'ının tamamlandığı bildirildi.

Demirci'de 6 baraj, 4 gölet inşaatını aynı anda sürdüren DSİ 2. Bölge Müdürlüğü; 1540 dekar araziye can suyu verecek Kılavuzlar Barajı'nın da çalışmalarına devam ediyor. Demirci'nin kırsal Kılavuzlar Mahallesi'nin kuzeyindeki Bağırgan Dere üzerine inşa edilen barajda gövde ve dolusavak kazılarının yüzde 95'i tamamlanırken, batardo imalatlarına başlandı. Temelden yüksekliği 32 metre olacak barajın gövdesinin kil çekirdekli kaya dolgu tipinde yapılacağı bildirildi. Barajın, yakında inşasına başlanacak gövdesi için ise 250 bin 350 metreküp dolgu yapılacağı kaydedildi. 900 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Kılavuzlar Barajı'nın, 1540 dekar araziyi basınçlı borulu sistem ile sulayacağı belirtildi.

Önümüzdeki yıl su tutulması planlanan baraj hizmete girdiğinde, bölge üreticisine 2018 rakamlarıyla ortalama 1 milyon 689 bin lira daha fazla para kazandırmasının öngörüldüğü vurgulandı.

MANİSA, ()

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