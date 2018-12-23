Kıl keçilerini anlattılar birinci oldular

İzmir'de Karaburun Gençlik Meclisi üyeleri İzmir’in 150 yıllık Yerel Tarihine Genç Bakış Yarışması'nda 19- 24 Yaş Kategorisinde birinci oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 150'nci kuruluş yıl dönümü için yapılan çağrıyı, İzmir kenti ile iç içe biçimlenmiş 150 yıllık tarihini yeniden ele almak ve gençler arasında kültürel bağlantılar kurulması açısından bir fırsat olarak gören Karaburun Gençlik Meclisi üyeleri bu kapsamda Karaburun'un kadim kültürüne ışık tutacak, gençlerin bakış açılarıyla kentin tarihini oluşturan kesitleri yorumlamalarına olanak sağlayacak, Yerel Tarih Yarışması'na katıldı. Gençlik Meclisi üyeleri, "Yarımadada Kıl Keçileri ve Yetiştiricileri" başlıklı proje ile Karaburun’da ayakta durmaya çalışan kadim bir kültürün yok olma sürecini, hayatları ve geçim kaynakları ellerinden alınan karakeçilerin sahipleri ile söyleşerek Yarımada tarihine ekonomik, toplumsal, kültürel bir not bıraktı. Bu proje ile gençler yaşadıkları yeri tanıma, kendilerini ifade edebilme hayal güçlerini sergileyebilme ve tüm zamanlar arasında bir köprünün kurulabilmesini hedefledi.

İZMİR, ()

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