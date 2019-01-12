Kıbrıslı rektörden Sanko'ya ziyaret

GAZİANTEP, () - KIBRIS Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı’yı ziyaret etti.

Prof. Dr. Tümer ve Prof. Dr. Dağlı, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Dağlı, Prof. Dr. Tümer’e bir armağan takdim etti. Ziyarette ayrıca, SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ile KISBÜ Gaziantep Temsilcisi Hakan Çayırgan da bulundu.

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