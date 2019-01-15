Kıbrıs Gazisi Ümmet Dalkıran, askeri törenle uğurlandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de Kıbrıs Gazisi Ümmet Dalkıran (66), uzun süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi. Dalkıran, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık iki yıldır yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören ve kısa süre önce evinde fenalaşınca hastaneye kaldırılan Kıbrıs Gazisi Ümmet Dalkıran, önceki gün gece yaşamını yitirdi. Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu merkeze bağlı Sakarcalı Köyüne getirildi. Dalkıran'ın cenazesi, öğle vakti ilk olarak evine, burada helallik alınmasının ardından ise köy mezarlığındaki alana götürüldü. Gazi Dalkıran'ın cenazesi, düzenlenen askeri törenle göz yaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı ve 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri, mülki erkan ve gazinin ailesi ve yakınlarıyla, çok sayıda köy sakini katıldı.



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