Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

AKSARAY'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Kamil Arısoy (77), son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Kamil Arısoy, bugün Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki evinde, geçirdiği rahatsız sonucu yaşamını yitirdi. Arısoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi. Törene ailesi, yakınları, Askerlik Şubesi Başkanı Jandarma Üstteğmen Murat Köse, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ, askerler ve çevredekiler katıldı.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ, Kıbrıs gazisi olarak Aksaray'da 22 subay ve astsubay bulunduğunu Arısoy'un vefatıyla bu sayının 21'e düştüğünü belirtti.

Arısoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı'na defnedildi.



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