Kıbrıs gazilerinden Başkan Özacar'a ziyaret

ÇANAKKALE'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği yönetimi, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar'ı ziyaret etti.

KKTC Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği yönetimini, makamında kabul eden Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gelibolu ilçesi ve Belediyesi hakkında bilgi veren Başkan Özacar'a, ziyaret sonunda Gaziler, KKTC bayrağı hediye etti.

Gazilere teşekkür eden Başkan Özacar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerli Gazilerini belediyemizde misafir etmekten büyük mutluluk duydum. Onların nezdinde tüm kahraman gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyor, ebediyete intikal edenleri minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

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