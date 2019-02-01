Kıbrıs gazileri savaştıkları topraklara gidiyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan 26 gaziyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gönderecek.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Başkan Hürkal, gazilerin 1974 yılında savaştıkları Kıbrıs'ı görmek istediğini söyledi. Başkan Çoban, Afyonkarahisarlı 26 gazileri savaştıkları topraklara göndereceklerini belirtti.

Dernek Başkanı Hürkal, "Kıbrıs gazimiz İsmail Akün, yaklaşık üç ay önce bizleri ziyaret etti. Ziyaretinde 'Ölmeden önce savaştığımız toprakları görseydik' diyerek bize bir talepte bulunmuştu. Bu düşüncesi gayet güzeldi. Fakat üç gün sonra maalesef vefat haberini aldık. İsmail Akün ağabeyimizin bu talebi içimize ukde oldu. Konuyu sağ olsun Sayın Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban'a ilettik. Talebimizi geri çevirmedi. Ankara'ya kadar ulaşımımızdan uçak biletlerimize kadar aldı. Başkanımız sayesinde savaştığımız toprakları yeniden görme imkânına kavuşacağız" dedi.

BAŞKANIMIZ BİZE HEP DESTEK OLDU

15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecekleri geziye 26 kişilik bir grupla katılacaklarını söyleyen Hürkal, "Yeniden o topraklarda olacağımız için mutlu, bir o kadar da heyecanlıyız. Başkanımıza desteklerinden dolayı derneğimiz adına çok teşekkür ederiz" dedi.

GAZİLERİMİZ BAŞIMIZIN TACI

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise Kıbrıs gazimiz merhum İsmail Akün'ü rahmetle anarak vefat etmeden üç gün önceki isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan, “Öncelikle bu vatan, gazilerimize ve şehitlerimize minnettardır. Eğer bugün bu ülkede hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, güçlü bir ülke olma yolunda adım adım ilerliyorsak bunda şehitlerimizin ve gazilerimizin çok büyük etkisi var. Gazilerimizin mutlu olması ve yüzlerinin gülmesi için bugüne kadar bütün imkânlarımızı ortaya koyduk" diye konuştu.

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