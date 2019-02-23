KGK Genel Başkanı Didim ve Yönetiminden Vali Coşkun'a ziyaret

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile 17 ilin Gazeteciler Cemiyet Başkanı, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ile Cemiyetin Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı. Ziyaret sırasında, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim Konseyin çalışmaları hakkında; Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı da düzenlenecek etkinlikler hakkında Vali Coşkun’a bilgi verdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, "Öncelikle, Osmaniye Gazeteciler Cemiyetimizin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Yerel Medya Buluşması’na katılmak üzere ilimizde bulunan tüm konuklarımıza ‘hoş geldiniz’ demek istiyorum. Meslektaşlarınız arasında birlik beraberliğin tesis edilmesi ve mesleğin daha da ileriye taşınması adına olumlu etkileri olacak olan bu etkinliklerin devam etmesini diliyorum” diye konuştu. Vali Coşkun sözlerinin sonunda, kısa süre önce kurulmuş olan Küresel Gazeteciler Konseyi’nin hayırlı olmasını diledi.

Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



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