KETOB'tan 2018'e pastalı veda

Levent YENİGÜN/KEMER, () - KEMER Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (KETOB), son yönetim kurulu toplantısında pasta kesilerek yeni yıl kutlaması yapıldı.

KETOB'un 2018 yılı son yönetim kurulu toplantısı Başkan Şener Gürler'in açılış konuşmasıyla başladı. Gürler, 2018 yılının bekledikleri gibi turizm sektörü için olumlu bir yıl olarak tamamlandığını, 2019 yılında da yeni rekorlar beklediklerini belirtti.

Toplantıda, KETOB Başkan Yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi Tamer Dolanay'ın başka bir ile atanması nedeniyle yerine asil üyelerden Şinasi Gürocak getirildi. Toplantının ardından, 2018 yılına veda için pasta kesildi, yeni yıl kutlaması yapıldı. KETOB yönetimi daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel'i ziyaret etti.

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