KETEM kanser tarama Yahyalı'da yapıldı

KAYSERİ, () - MEME Kanseri Bilinçlendirme ayı farkındalık etkinlileri kapsamında Sağlık Müdürlüğünün Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Kanser Birimi tarafından il merkezi ve ilçelerde çeşitli kanser taramaları yapılarak konu ile ilgili eğitimleri devam ediyor.

Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kirazlı mahallesinde tespit edilen 40 kişi, çeşitli kanser taramalarından geçirilmek üzere Esenyurt Servet Başkal KETEM’e getirildi. Yahyalı’dan gelen grubu karşılayan KETEM sorumlusu Dr. Sebahat Ercan, eğitim salonunda bire bir modelleme ile uygulamalı olarak kendi kendine meme muayene yöntemini öğreterek, erken teşhis ve taramaların önemi hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundu. Ardından, 30-65 yaş aralığındaki bayanlar HPV-DNA Rahim Ağzı Kanser Taramasından, 40-69 yaş aralığındaki bayanlar Meme Kanseri Taramasından, 50-70 yaş aralığındaki bayanlarda Kolorektal Kanser Taramasından geçirildi.

Eğitim sonrası KETEM sorumlusu Doktor Sebahat Ercan, KETEM’lerde verilen her türlü hizmetin sağlık güvencesine bakılmaksızın ücretsiz olduğuna vurgu yaparak “ Burada ulusal kanser tarama standartları çerçevesinde meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik muayene ve tetkikler yapıyoruz. Bugün de Yahyalı ilçemizden gelen grubun gerekli taramalarını yaparak meme muayenesini ve mamografi çekimlerini sağladık. Yapılan bu tarama ve muayenelerin hizmetleri için yaş grubu uyan tüm halkımızı KETEM’e bekliyoruz. Unutmayın “Kanserden Değil Geç Kalmaktan korkun” dedi.

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