KESK’liler OHAL Komisyonunun lağvedilmesini istedi

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da KESK Şubeler Platformu üyeleri, OHAL Komisyonu’nun lağvedilmesi ve hiraç edilenlerin görevlerine iade edilmesi talebiyle basın toplantısı düzenledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES ) Şanlıurfa Şubesi’nde yapılan toplantıda konuşan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü SES Şube Eşbaşkanı Eylem Salar, OHAL Komisyonu’nun çoğu başvuruyu hukuksuz bir şekilde reddettiğini ileri sürdü. OHAL Komisyonu'nun Anayasa'ya aykırı bir şekilde yargısal yetkilerle donatıldığını dile getiren Salar, şunları söyledi: "Ancak bizim şaşırmamamız komisyonun anayasal suç işlediği gerçeğini değiştirmiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerden itibaren başvurusu hukuksuz şekilde reddedilen üyelerimiz savcılıklara Komisyon başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklardır. “Yasalara göre suç işledikleri” iddiası ile ihraç edilen üyelerimizin başvurularını yasaları hiçe sayarak ret eden komisyon üyeleri yargı önünde er ya da geç bunun hesabını vereceklerdir. Hukuksuz ihraç edilen tüm kamu emekçiler görevlerine iade edilinceye kadar mücadele edeceğiz. Yine kendisini yargı üstü gören, anayasa ve yasalara aykırı hareket eden Komisyon üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”

OHAL İşlemleri Komisyonu'nun hukuki garabetin en açık göstergesi olarak tanımlayan Eylem Salar, bu komisyonun derhal lağvedilmesi gerektiğini söyleyerek, 2 yılda başvuruların yarısını bile incelemediğini ve hukuki sürecin önünü tıkadığını belirtti.

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