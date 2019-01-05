Kesik Minare'de restorasyon bir yıl sürecek

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın simge yapılarından, 'Kesik Minare' olarak bilinen Şehzade Korkut Camii'nin, müze-cami konseptiyle yeniden ibadete açılması için başlatılan restorasyon çalışmasının yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Tarihi semt Kaleiçi'nde Selçukluların fethi sonrası kiliseden camiye çevrilen ve 1896'daki yangında minaresinin kubbesi de yanarak kullanılamaz hale gelen 'Kesik Minare'nin, orijinal çizimlerine uygun restorasyonuna başlandı. Daha önce 6 müdahale geçiren, en ciddi restorasyonu 1974'te yapılan Şehzade Korkut Camii ile ilgili son çalışmanın ihalesi 2017 yılı nisan ayında yapıldı ve temmuzda sözleşme imzalandı. İşin bitim süresi 2020 gözüken çalışmanın bu yıl sonuna doğru bitirileceği kaydedildi.

İHALE SÜRECİ 2020

Bu restorasyon çalışmasıyla tarihte camiye yapılan yedinci müdahale olduğunu kaydeden Vali Münir Karaloğlu, "Bu camide Roma döneminden izler var, Bizans'tan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, Cumhuriyet'ten var. Cami tamamlandığında ibadet veya ziyaret için giren herkes, bu bahsettiğimiz 7 dönemi de hissedebilsin arzusundayız. Bu cami adeta bir müze cami olarak hizmet versin. İhale süreci 2020 yılının haziran ayında bitecek ama hedefimiz 2019'un sonunda tamamlamak ve hizmete açmak" dedi.

DEVLETİN İMKANI VAR

Burasının 700 sene cami olarak halka hizmet etmiş bir ibadethane olduğunu, 1896 yılında çıkan yangında harap olduğunu ve bir daha onarılamadığını belirten Vali Karaloğlu, "Osmanlı'nın son dönemi, sonra Cumhuriyet dönemi imkansızlıklar nedeniyle onarılıp, kullanılamamış. Bugün devletimizin, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün o imkanı var ve Şehzade Korkut Camisi'nde yeniden ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

1300 KİLOLUK TAŞ

Minaresinin kubbesi olmadığı için 'Kesik Minare' olarak adlandırılan ve Selçukluların fethi sonrası kiliseden camiye dönüştürülen yapının yıkık olan yüzde 30'luk kısmının restorasyon başlangıcı nedeniyle önceki gün düzenlenen taş koyma törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata katıldı. Yıkık duvarlardan birine 1300 kiloluk taş dualarla yerleştirildi.

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