Keşanlı öğrencilerden TÜBİTAK'ta büyük başarı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi proje ekibi, TÜBİTAK 49'uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda biyoloji ve fizik alanında Türkiye 3'üncüsü oldu.

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca bu yıl Antalya'nın Kepez Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezinde 49'uncusu düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi proje ekibi, biyoloji ve fizik alanında Türkiye 3'üncüsü oldu. Proje ekibi düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, yaptığı açıklamada, "Keşan'ımızı haklı bir gururla Türkiye şampiyonasında Antalya'da temsil edildi. Koordinatör öğretmenimiz Hasan Avcu'yu ve öğrencilerimizi bir kez daha kutluyorum. 2018 yılı TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Şampiyonası'nda Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi proje ekibi, fizik ve biyoloji alanlarında Türkiye 3'üncüsü olmuşlardır. Biyoloji alanında Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi öğrencileri Mustafa Kerem Dikici ve Ertan Erkut Nal ile fizik alanında Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi öğrencileri Sude Yazıcı ve Mehmet Kaan Onaran başarı belgelerini almışlardır. Desteklerini esirgemeyen Edirne İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Cırıt'a şükranlarımı sunarım" dedi.