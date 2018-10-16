Keşan'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 611 gram esrar, 28 gram eroin ve 8 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Yenimescit Mahallesi'ndeki çeşitli adreslerde yaptığı aramalarda 1 kilo 611 gram esrar, 28 gram eroin ve 8 gram bonzai ele geçirdi. Operasyonda G.Y., A.Y. ve A.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.