Keşan'da silahla yağmaya 3 tutuklama

KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde haklarında 'silahlı yağma' suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve polis tarafından yakalanan 3 kişi, tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan O.Ş (26), 'silahla yağma' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan K.O.O. (30) ve hakkında 'silahla yağma' suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan F.C.O.'yu (22) yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ş., K.O.O. ve F.C.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.