Keşan'da polisten asayiş ve trafik uygulaması

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından umuma açık işyerinde asayiş, ana güzergahlarda ise trafik denetimi yapıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki umuma açık 23 işyerinde asayiş denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada 915 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 119 araç ve sürücüsü incelendi. Uygulamada çeşitli suçlardan yakalaması olan 2 kişi gözaltına alınırken, yoklama kaçağı olan 3 kişiye işlem yapıldı. Trafik kontrollerinde ise 1 kişiye ehliyetsiz araç kullanmak ve araçtaki bazı eksikliklerden toplam 4 bin 36 TL ceza uygulandı.