Keşan'da okul ve personel servisleri denetlendi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 2'nci döneminin başlaması nedeniyle polis tarafından okul servis araçları ile personel taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, belediye trafik zabıta ekipleriyle birlikte 07.00-09.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında şehir genelinde okul servis araçları ile personel taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yaptı. Uygulamada 49 araç ve sürücüsü denetlendi.

Sorgusu yapılan araçlardan 3'ünün sürücüsüne muayene süresini geçirmekten, 2 araç sürücüsüne teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemekten, 1 araç sürücüsüne 'dur' ikazına uymamaktan, 1 araç sürücüsüne ise yetki belgesiz personel taşımacılığı yapmaktan toplam 4 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.