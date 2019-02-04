Keşan'da itfaiye ocak ayında 19 yangına müdahale etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'de, Keşan ilçe Belediye İtfaiyesi, ocak ayında 19 yangına müdahale etti. Şehirde 6 itfaiye, 1 kaza kırım aracı ve 28 personelle çalışma yürüten Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri,...

Keşan'da itfaiye ocak ayında 19 yangına müdahale etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'de, Keşan ilçe Belediye İtfaiyesi, ocak ayında 19 yangına müdahale etti.

Şehirde 6 itfaiye, 1 kaza kırım aracı ve 28 personelle çalışma yürüten Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında ayrıca 2 trafik kazası ve 2 hayvan kurtarma operasyonunda görev aldı. Müdürlük ocak ayı içersinde 12 iş yeri yangın güvenlik raporu işlemi ve 54 diğer olayda da görev aldı. Biri soğutmalı 3 adet cenaze aracı ile Ocak ayında 68 adet cenaze taşınmasında görev alan itfaiye müdürlüğü, 1 eğitim ve tatbikat, 18’i yangın olmak üzere Ocak ayında toplamda 166 olayla ilgili işlem yürüttü. İtfaiye müdürlüğü yetkilileri, ihtiyaç anında itfaiye müdürlüğüne 110 yangın ihbar hattından ulaşılabileceğini kaydetti.

YORUM EKLE
Gönder