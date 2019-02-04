Keşan'da itfaiye ocak ayında 19 yangına müdahale etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'de, Keşan ilçe Belediye İtfaiyesi, ocak ayında 19 yangına müdahale etti.

Şehirde 6 itfaiye, 1 kaza kırım aracı ve 28 personelle çalışma yürüten Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında ayrıca 2 trafik kazası ve 2 hayvan kurtarma operasyonunda görev aldı. Müdürlük ocak ayı içersinde 12 iş yeri yangın güvenlik raporu işlemi ve 54 diğer olayda da görev aldı. Biri soğutmalı 3 adet cenaze aracı ile Ocak ayında 68 adet cenaze taşınmasında görev alan itfaiye müdürlüğü, 1 eğitim ve tatbikat, 18’i yangın olmak üzere Ocak ayında toplamda 166 olayla ilgili işlem yürüttü. İtfaiye müdürlüğü yetkilileri, ihtiyaç anında itfaiye müdürlüğüne 110 yangın ihbar hattından ulaşılabileceğini kaydetti.