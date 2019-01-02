Keşan'da geçen yıl 467 nikah kıyıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi Nikah Memurluğu’nun 2018 yılında 467 nikah kıydığı açıklandı.

Keşan Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nca yapılan açıklamada, 467 çiftin nikah kıymak için Keşan Belediyesi Nikah Memurluğu’na müracaat ettiği ve işlemlerini tamamlayarak evlendiği bildirildi. 467 nikah işleminin dışında 17 İzinname belgesi ve 12 de yabancı evlilik işlemi olduğu kaydedildi.