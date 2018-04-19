Keşan'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada U.A. bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Yenimescit Mahallesi'nde meydan geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada U.A. bıçaklanarak, ağır yaralandı. Özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan U.A., ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, U.A.'yı bıçaklayan şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.