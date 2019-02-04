Keşan'da 21 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 21 Pakistanlı kaçak yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan-İpsala karayolu üzerinde M.E. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen Pakistan uyruklu 21 kaçak yakalandı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen M.E. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.