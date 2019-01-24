Keşan'da 20 Filistinli kaçak yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Filistin uyruklu 20 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan organizatör C.D., mahkemece tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, C.D. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Filistin uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar ile sürücü ve organizatör C.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Araçta ayrıca 1 şişme lastik bot, 2 kürek, 1 pompa ve 2 bot yastığı ele geçirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. C.D. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.