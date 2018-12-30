Keşan'da 15 ayrı suçtan aranan kişi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve 10 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, 5 ayrı suçtan ise firari olduğu belirlenen K.A. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Keşan, İpsala ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 10 ayrı hırsızlık suçundan aranan, ayrıca 2 otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, yağma ve kasten yaralama suçlarından da firari olduğu tespit edilen K.A.'yı kovalamaca sonucu Yenimescit Mahallesi Hasır Sokak'ta yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.