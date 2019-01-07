Keşan'da 12 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan bir kamyonette yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 12 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan araç sürücüsü Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde yaptığı denetimlerde Y.G. yönetimindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Pakistan, Irak ve Bangladeş uyruklu 12 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü Y.G. gözaltına alındı. Araçta ayrıca 1 şişme bot, 1 pompa ve 2 kürek ele geçirildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen Y.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.