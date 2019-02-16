Keşan'da 11 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan hafif ticari araçta yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Pakistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında C.Y. (20) yönetimindeki hafif ticari aracı Keşan-Malkara karayolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Pakistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan C.Y. ve 11 kaçak, emniyete götürüldü. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. C.Y. ise adliyeye sevk edildi.