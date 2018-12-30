Keşan'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından gümrük kaçağı içki satışı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı içki satışı yaptıkları tespit edilen V.U. ve A.Ç.'nin ev ve işyerlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 100 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca V.U.'nun evinin bahçesinde park halinde bulunan yabancı plakalı bir aracın da Türkiye'de yasal olarak bulunma süresini 5 ay süreyle geçirdiği belirlendi. Emniyette ifadeleri alınan ve haklarında yasal işlem başlatılan V.U. ve A.Ç. serbest bırakıldı.