Keşan'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta 1 ton kaçak beyaz kum midyesi ele geçirildi.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.K. yönetimindeki aracı İzzetiye Mahallesi yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 1 ton kaçak beyaz kum midyesi ele geçirildi. Midyelere el konulurken, S.K. gözaltına alındı. S.K., jandarmadaki ifadesinin ardından hakkında para cezası uygulanarak, serbest bırakıldı.