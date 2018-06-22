Kervansaray’da el sanatları sergisi

Hüseyin BOZOK/ BELEN(Hatay), ()-HATAY’ın Belen ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Geleneksel El Sanatları Yıl Sonu Sergisi gerçekleştirildi.

Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı'nda ilçe Kaymakamı Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Belediye Başkanı Adnan Vurucu ile Eşi Yüksel Vurucu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Kaymakam Abdulaziz Aydın, " Her sene ayrı bir coşku ve heyecanla yapılan, artan katılımı ile göz dolduran ve bir yıl boyunca annelerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin el emekleri göz nuru eserlerinin sergileneceği açılışa hoş geldiniz" dedi.

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