Kermesin kazancı öğrencilere verildi

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi Gönüllüleri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri geliri öğrencilere hediye etti.

Zaviye Mahallesi'ndeki Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi'nde daha önce ihtiyaç sahipleri yararına yemek kermesi düzenlenmişti. Kermes ürünlerinden öğrenci yurduna ikram gönderen kadınlar, elde ettikleri nakit geliri de başka öğrencilere hediye etti. Kadın Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen programla hediyeleri zarf içerisinde öğrencilere verildi. Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Mükremin Yağbasan, Kadın Kültür ve Spor Merkezi'nin bu çalışmasından dolayı teşekkür etti. Kermes bağışçıları ile organizasyonda emeği geçen herkesi kutladığını ifade eden Yağbasan, her öğrenciye 200 TL'lik hediye çeki hazırlandığını ve bu çeklerle belirlenen giyim mağazasından kıyafet alınabileceğini söyledi. Çekleri teslim alan Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim Merkezleri (MABEM) görevlileri, MABEM bünyesinde etüt ve rehberlik hizmeti alan öğrenciler arasından belirlenen 16 öğrenciye çekleri verdi. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Kadın Kültür ve Spor Merkezi'nin yaklaşık 150 gönüllüsünün yemek kermesine katkı sunduğu kaydedildi.

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