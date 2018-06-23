Kerimcan gül istedi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın turistik ilçesi Kemer'deki Club Aura'da sahneye çıkan Kerimcan Durmaz yoğun ilgi gördü. DJ kabininde mixer başına geçen Kerimcan Durmaz'a gogo dansçıları eşlik etti. Birbirinden güzel dansçıların dansları eşliğinde mixlerini çalan Durmaz, gül yağmuruna tutuldu. Dansçı kızlardan birine gelen kırmızı gülleri alarak, "Bende gül istiyorum. Çok kıskandım" diyen Kerimcan, şovuna devam etti. Yerli ve yabancı yüzlerce tatilciyi coşturan sosyal medya fenomeni, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

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