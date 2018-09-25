Kerevetle sayesinde yanlış kurutma azaldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes'teki kuru incir üreticilerine 8 bin kerevet (incir kurutma kasası) daha dağıttı. Son 3 yılda dağıtılan kerevet sayısı 25 bini aştı. Bu destek sayesinde yanlış kurutma yüzünden gümrüklerden geri dönen ürün miktarının giderek azaldığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Kuru İncir'de Kaliteyi Artırma Projesi' kapsamında Küçük Menderes Havzası'nda yer alan Beydağ, Ödemiş, Kiraz ve Tire ilçelerindeki incir üreticilerine 8 bin adet kerevet dağıttı. 2015 yılından itibaren 3 bin 500 üreticiye 25 bin kerevet dağıtılmış oldu. Kurutmak amacıyla çuvalların üstüne serilen incirlerin, kalıntı nedeniyle kalite kaybına uğradığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu sorunun önüne geçmek amacıyla dağıttıkları kurutma kasalarının, kaliteyi ciddi anlamda artırdığını söyledi. Dağıtılan kerevetlerin 10 yıllık kullanma ömrü olduğunu hatırlatan Büyükşehir yetkilileri, "Kerevetlerin üzerine serilen incirler, daha kaliteli ve sağlıklı koşullarda kurutuluyor. Projeyle hedefimiz, geleneksel ihraç ürünlerinden olan incirin gümrüklerden dönmemesi ve daha kaliteli ürün elde etmek" diye konuştu. Gerek kuru ve gerekse taze incir, insan beslenmesindeki öneminin yanı sıra, dağlık alanların ekonomik anlamda değerlendirilmesi, sürdürülebilir çevreye sağladığı fayda, yarattığı istihdam ile sosyo-ekonomik açıdan da oldukça değerli bir ürün. Ekolojik koşulların uygunluğu ile incirin en önemli gen merkezlerinden biri olan Türkiye, dünya taze incir üretiminde ilk sırada bulunuyor. 2018 sezonu için yaklaşık 80 bin ton olması beklenen kuru incir rekoltesinin tamamına yakını İzmir ve Aydın illerinden elde ediliyor. Aydın ve İzmir'de 'Sarılop' denilen ve dalında kuruduktan sonra bir süre güneşte bırakılan kuru incirin ihracatı da son 5 yılda yüzde 40'a yakın arttı. Türkiye, 2016-2017 sezonunda 65 bin ton kuru incir ihraç ederek 223 milyon dolar gelir elde etti.

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