Kerbela şehitleri Yenimahalle'de anıldı

YENİMAHALLE Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Kerbela şehitlerini anma programı düzenledi. Programda, Grup Saye Müzik ve Dans Topluluğu muhteşem sahne performansıyla Yenimahallelilere görsel şölen yaşattı.

İlahiler ve deyişlerin söylendiği, sema ile semahın aynı sahnede buluştuğu geceye; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SEMA VE SEMAH AYNI SAHNEDE

Semah gösterisi ile start alan etkinlik, Kerbela olayının canlandırılmasıyla devam etti. Semah ve semanın aynı sahneyi paylaştığı görsel şölende Kerbela şehitlerinin canlandırılarak sahneye aktarılması ve deyişler, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

'KERBELA, MÜSLÜMANLAR İÇİN BAŞLI BAŞINA BİR DERSTİR'

Programda konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kerbela'nın sadece tarihsel bir olay olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kerbela, biz inananlar için ibret vesilesidir. Müslümanlar için başlı başına bir derstir.Dünyanın her yerinde bugün de kerbelalalar yaşanmakta, zalimler mazlumlara zulmetmektedir. Bugün de her yer kerbela, yezid bir değil bin tanedir. Bugün bize düşen Kerbela’yı doğru okumak ve doğru anlamaktır. Kerbela’yı anlamak, Kerbela’dan ayrılık-gayrılık değil birlik-beraberlik çıkarmaktır. Kerbela’dan kin, nefret ve öfke değil sevgi, muhabbet ve hoşgörü devşirmektir. Kerbela’yı anlamak, Hz. Hüseyin gibi davranmaktır; Hüseyince yaşamaktır. Onun zulüm ve haksızlık karşısındaki duruşunu evrenselleştirmektir. Kerbela’yı anlamak, yeni Kerbelalar yaşanmaması için bu acı hadiseden dersler ve ibretler çıkarmaktır."

'AYRIŞARAK DEĞİL, BİRLEŞEREK GÜÇLÜ OLABİLİRİZ'

Bugün hala İslam ülkelerinde kerbelalar yaşandığını ifade eden Başkan Yaşar, şöyle konuştu: "Aynı dine mensup kardeşler birbirine zulmetmekte, İslam adına katletmektedir. Müslümanlar birbirlerini 'Allahu Ekber' diyerek öldürmektedir. Bu ateş çemberi içinde olan bizler ise bugün her zamankinden daha çok ehlibeyti sevdiğimiz gibi birbirimizi sevmeye, İmam Hüseyin gibi yezitlere karşı birlikte, beraber, omuz omuza olmaya, cesur olmaya mecburuz. Biz Türk ulusu olarak Hünkar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana, Dadaloğlu, Pir Sultan ve ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir bütünüz. Ayrışarak değil birleşerek güçlü olabiliriz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın."

Gecenin sonunda Grup Saye ekibine Yenimahalleliler adına çiçekle teşekkür edilirken,salonu dolduran vatandaşlara da aşure ikram edildi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×