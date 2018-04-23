Kepezlilerden Fizik Tedavi Merkezi'ne yoğun ilgi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin Sağlık Merkezi'nde açılan 'Fizik Tedavi Merkezi' yoğun ilgi görüyor. Günde 150 hastaya hizmet veren ünitenin yoğun ilgiden dolayı önümüzdeki hafta personel sayısı artırılarak, günlük 400 hastaya hizmet verilecek.

Kepez Belediyesi'nin sağlık hizmetlerini tek çatıda altında toplayıp kurumsallaştırdığı Belediye Sağlık Merkezi (BSM), Kepezlilerin gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle kapasite artırmaya devam ediyor. Diş polikliniğinden engelli koordinasyon merkezine, evde bakım biriminden eczane deposuna birçok sağlık hizmetinin sunulduğu BSM bünyesine eklenen fizik tedavi merkezi de Kepezlilerin büyük ilgisini gördü.

Atatürk Devlet Hastanesi ile koordineli hizmet veren tedavi merkezine, haftanın belirli günlerinde uzman fizik tedavi doktoru geliyor. Muayene kartı olanlar, belediye sağlık merkezindeki tedavi uygulamalarına dahil oluyor. Yaklaşık 400 m2 olan merkezde 19 tane elektroterapi kabini, bir traksiyon odası ve bir de rehabilitasyon salonu yer alıyor. Günde 150 hastaya hizmet sunabilen merkezin personel sayısı artırılarak, önümüzdeki haftadan itibaren günde 400 hasta kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

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