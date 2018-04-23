Kepezliler, Çakış Barajı'na yürüdü

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin hemşehrilerini doğa ile kucaklaştırdığı 7'den 70'e Doğa Yürüyüşü'nün nisan ayı ikinci etabı Buruncu- Çakış Barajı'na gerçekleştirildi.

Her ay iki farklı güzergaha doğa yürüyüşü düzenleyen Kepez Belediyesi, nisan ayının ilk yürüyüş rotası olarak Büryan Deresi'ni belirlemişti. Büryan Deresi'nde 12 km yol kat eden doğa severlerin ikinci rotası ise Buruncu- Çakış Barajı oldu. 7'den 70'e herkes spor yapmalı anlayışı ile başlatılan etkinlik Antalyalılardan büyük ilgi görüyor.

Ormanlık alanda ağaçların gölgesinde, makilik alanda ise çiçekler arasında gerçekleşen yürüyüşte doğa severler 13 km yol kat etti. Yetişkinler spor yaparken, çocuklar da bir yandan doğada yürümenin tadını çıkardı, diğer yandan yeni bitkileri tanıma imkanı buldu. Çam ağaçları arasında yürüyen katılımcılar, Çakış Barajı'nda yeni güzellikleri keşfetme fırsatı buldu.

Kepez Belediyesi'nin doğa yürüyüşlerine katılmak isteyenlerin, belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bizzat başvurmaları gerekiyor.

FOTOĞRAFLI