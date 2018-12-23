Kepezli kadınlar güne sporla başlıyor

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin 7 ayrı nokta açtığı spor merkezleri sayesinde ilçedeki kadınlar güne spor yaparak başlıyor.

Kepez Belediyesi, kadınların spor yapabilme talebini karşılayabilmek için ilçenin 7 noktasında spor merkezleri açtı. Gündoğdu, Şafak, Kanal, Beşkonaklılar, Kültür, Mehmet Akif Ersoy ile Varsak bölgesinde açılan spor merkezlerine gelen kadınlar, her sabah uzman antrenörler eşliğinde spor yapıyor. Kepezli kadınlar, merkezlerde pilates, step ve aerobikle güne başlıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Turgut Özal Spor Salonu'ndaki kadın spor merkezini ziyaret etti. Başkan Tütüncü, ziyarette merkezde spor yapan kadınlarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Belediye olarak kadınlara özel değer verdiklerini belirten Başkan Tütüncü, “Hanımlarımızın spor yapabilme taleplerini karşılayabilmek için 7 ayrı noktada spor merkezleri açtık. Hanımlarımız, bu merkezlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Önümüzdeki günlerde kadın spor merkezlerimizin sayısını artıracağız. Adnan Menderes Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'ndaki kadın spor merkezi sayısını 2'ye çıkaracağız. Teomanpaşa Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nın ek binasına da spor merkezi açacağız" ifadesini kullandı.

FOTOĞRAFLI