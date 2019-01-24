Kepez Müzik Ödülleri yarı finale hazırlanıyor

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Kepez Müzik Ödülleri Yarışması'nın ön elemeleri tamamlandı.

Kepez Belediyesi'nin amatör seslere ufuk açmayı hedefleyerek bu yıl beşinci kez ev sahipliği yapacağı müzik ödülleri yarışması her yıl olduğu gibi yine büyük bir heyecanla yol alıyor. Kepez Belediyesi'nin yeni yeteneklerin keşfedilmesi, amatör sanatçıların teşvik edilmesi ve her yıl bir başka usta ismin şarkılarıyla anılmasını gelenek haline getirdiği yarışmanın ön elemeleri heyecanla gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından 244 yetenekli genç, ön elemelere katıldı.

JÜRİDE ÖZEL İSİMLER

Alper Kuş, Özkan Şenyurt, Yusuf Yıldız, Sinem Bakarlar ve Özkan Karaeroğlu gibi 5 müzisyenin jüri üyeliğini yaptığı yarışmada 35 genç yetenek, yarı finale katılmaya hak kazandı. Seslendirdikleri 70-80 ve 90'lı yılların şarkıları ile ön eleme heyecanı yaşayan adaylar arasından en iyi 35 ses, finalde yarışacak 15 yarışmacıdan biri olmak için hünerlerini sergileyecek.

AMATÖR SESLERE DESTEK

Kepez Belediyesi'nin 4'üncü yılında Semiha Yankı, İskender Doğan gibi önemli isimleri ağırladığı final jürisi koltuğuna bu yıl da 90'lı yıllara damgasını vuran sevilen ünlü isimlerden Metin Özülkü ile Eda Özülkü oturacak. Kepez sınırlarını aşarak ulusal bir yarışma haline gelen 'Kepez Müzik Ödülleri Yarışması' bu yıl da İstanbul, İzmir, Denizli ve Kütahya gibi yurdun farklı illerinden yarışmacıları ağırlıyor. Kepez Belediyesi'nin genç yetenekleri desteklemek ve amatör seslere kendilerini keşfetme ve duyurma imkanı sunduğu müzik ödüllerinin yarı finali 11-12 Şubat'ta gerçekleştirilecek ve yarışma canlı yayınlanacak.

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