Kepez Kent Meydanı hızla ilerliyor

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi tarafından inşa edilen Kepez Kent Meydanı Projesi'nde yapım çalışmaları devam ediyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, 2014 yerel seçimlerinde 70 proje arasında yer alan ve 'Hayalim' dediği Kepez Kent Meydanı Projesi'nin yapımı hızla devam ediyor. Kültürel, sanatsal, sosyal, sportif ve ticari faaliyetlerin yanı sıra peyzaj alanlarıyla dikkati çeken 'Kepez Kent Meydanı Projesi' 166 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Kepez'in coğrafi olarak merkezi olan Seyhan Caddesi'nde inşa edilen 'Kepez Kent Meydanı'nda çok amaçlı etkinlik alanı, rekreasyon, spor ve toplanma alanları, tören alanı, anıt alanı, ticari birimler, kamusal alanlar, model araç oyun alanı, kaykay oyun alanı, küçük fıskiyelerden oluşan havuz yer alıyor. Çok amaçlı etkinlik alanı, konserler, söyleşiler, sergiler, mitingler gibi işlemlerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Kent meydanında yoğun olarak dört mevsim yaşayabilen endemik bitkilerin yer aldığı peyzaj alanları da oluşturulacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Amsterdam'ın Dam Meydanı'ndan çok daha prestijli, Köln'ün Dom Meydanı'ndan daha değerli, Rusya'nın Kızıl Meydanı'ndan daha da büyük bir eseri ilçemizde inşa ediyoruz. Antalya'ya böyle büyük projeler yakışır" dedi.

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