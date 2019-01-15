Kepez'in yetenekli sporcularına forma

ANTALYA, () - KEPEZ'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi Forma Dağıtım Töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sporla, müzikle meşgul olan öğrencilerin akademik alanda daha başarılı olduğunu söyledi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen futbol yetenek taramalarında başarılı olan genç sporcular, törenle formalarını aldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kepez'in Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi Forma Dağıtım Töreni'ne Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gençlik Spor Kepez İlçe Müdürü Yüksel Dorul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Antalya Şube Başkanı Şakir Filiz, Kepez Belediyesi Spor Kulübü teknik adamları ile çok sayıda sporcu ve veli katıldı. Törende konuşan Başkan Tütüncü, sporla, müzikle meşgul olan öğrencilerin akademik alanda daha başarılı olduğunu söyledi.

Yetenekli öğrencilere kaliteli spor alanlarında uzman antrenörlerle eğitimler verileceğini açıklayan Başkan Tütüncü, bunun yanında akademik eğitim takviyesi ve sosyal faaliyetler de dahil her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarını duyurdu. Kepez Belediyespor bünyesindeki Dokuma Spor, Poplinspor, Kepez Gençlikspor gibi çeşitli takımlarda yer alacak çocukların U liglerinde müsabaka yapma imkanı sağlayacaklarını belirten Tütüncü, “Resmi liglerde müsabakalar yaparak yetişiyorlar. 2014 yılında aldığımız evlatlarımız, şu an U15'de oynuyor. Birkaç yıl sonra da bu çocuklarımızı çok daha üst noktalara taşıyacağız" dedi.

SPORLA İLGİLENEN DAHA BAŞARILI OLUYOR

Kendi kuşağının çocuklarının 'top oynayan çocuklar derslerinden geri kalır' zihniyetiyle yetiştiğini hatırlatan Tütüncü, modern dünyada gelinen noktada, sporla, sanatla, sosyal hayatta kendini geliştiren çocukların akademik anlamda da daha iyi olduğunun tespit edildiğini vurguladı. Uzman eğitimcilerin de bu yönde tavsiyeler verdiğini belirten Tütüncü, “Sporla uğraşan çocukların daha başarılı olduklarını örneklerle görüyoruz. Futbolla meşgul olmaları derslerinden geri kalmasını sonuçlamaz. Yeter ki biz onları hem akademik alanda, hem sporda destekleyelim" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Tütüncü, ilçedeki 60 okulda 16 bin 683 öğrenci arasından yapılan taramalarda keşfedilen 541 yetenekli çocuğa formalarını teslim etti.

KEPEZ YETENEK TARAMASI

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 2014 yılından itibaren Futbol, Voleybol ve Basketbol branşlarında yetenek taraması yapıyor. Erken yaşta keşfedilen çocuklar yetiştirilerek profesyonel sporcu olma yolunda ilerliyor. Kepez Belediyesi'nin tam donanımlı tesislerinde, uzman antrenörler tarafından eğitim alma imkânına sahip olan çocuklar, ülkelerine faydalı sporcu olmaları için çalışılıyor.

FOTOĞRAFLI